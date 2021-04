Associação Rural de Nova Mamoré recebe R$ 57 mil de emenda do deputado Adelino Follador

Pequenos produtores rurais serão beneficiados com equipamentos agrícolas

A Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) disponibilizou, no último dia 23 de fevereiro, o valor de R$ 57 mil, através do Processo: 0025.519388/2020-91, para a Associação de Produtores Rurais de Palmares (Asprop), do município de Nova Mamoré, para fins de aquisição de equipamentos agrícolas.

Os recursos foram destinados pelo deputado estadual Adelino Follador (DEM), atendendo ao pedido do prefeito, Marcélio Brasileiro (DEM), junto com o presidente e membros da Asprop, que apresentaram a demanda para atender dezenas de pequenos produtores do Projeto Sidney Girao, Linha 20-D.

O deputado Adelino voltou a destacar seu compromisso com a agricultura familiar, “nessa pandemia os pequenos agricultores, que sempre foram importantíssimos na produção de alimentos, ganha ainda mais notabilidade, pois mais de 70% do que consumimos no dia a dia vem da agricultura familiar, e o poder público tem a obrigação de dar apoio às Associações Rurais para que possam produzir mais e com melhor qualidade, e consequentemente melhora a qualidade de vida das comunidades”, concluiu Follador.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Assessoria Foto: Diego Queiroz-ALE/RO