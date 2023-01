Associação Rural de Nova União recebe recursos de emenda do deputado Adelino Follador

São R$ 69 mil para aquisição de ensiladeira.

Mais uma Associação de Produtores Rurais é beneficiada com emenda parlamentar do deputado estadual Adelino Follador (União Brasil), são R$ 69 mil, que já está à disposição para a Associação de Produtores Rurais Novo Amanhecer (ASPRUNA), localizada na RO-470, km 35, Assentamento Margarida Alves, em Nova União, para aquisição de uma ensiladeira.

A destinação dos recursos atende ao pedido do vereador Valdeir (PDT), e do parceiro e liderança local, Gilson, que juntos com o parlamentar estiveram na sede da Associação conversando com o presidente e associados sobre a necessidade do equipamentos.

Adelino reforça que uma das principais bandeiras de seu mandato sempre foi a agricultura familiar, foram dezenas de associações de pequenos produtores beneficiados com emendas parlamentares que destinou, em Nova União também foi beneficiada recentemente a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Prometida, do Assentamento Margarida Alves II.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar