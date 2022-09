Atendente de bar é baleado na barriga após se negar a vender fiado, em Ji-Paraná

A intolerância chegou ao cúmulo do absurdo na noite deste sábado, dia 24, no segundo Distrito de Ji-Paraná. Um cliente foi até um bar, localizado na entrada no Jardim Capelasso e tentou comprar meia grade de cerveja fiado.

Diante da recusa da venda a prazo, o cliente foi até sua casa e se armou com uma espingarda. Em seguida, foi até ao bar e desferiu um tiro em um dos funcionários. Depois, fugiu do crime.

A PM foi até ao local e já identificou o homem, mas não conseguiu localizar em sua residência. A Polícia Civil investiga mais esta tentativa de homicídio em Ji-Paraná.

