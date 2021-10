Através da reciclagem de latinhas, homem já doou mais de R$ 140 mil ao hospital que trata pacientes com câncer em RO

Apenas através da coleta e reciclagem de latinhas e lacres, José Carlos, de 59 anos, já doou mais de R$ 140 mil para o Hospital de Amor, que trata pacientes de câncer em Rondônia. A iniciativa já dura mais de sete anos.

De acordo com Leandro Alves, coordenador de captação de recursos do hospital, atualmente, as fontes de renda mais importantes são os leilões de gado e o José.

“Num simples gesto de arrecadação, ele se torna um dos maiores arrecadadores e doadores do hospital de amor através da reciclagem”, aponta.

A ação começou em 2013, quando José teve um problema de saúde e precisou se consultar com um médico cardiologista. A recomendação médica pedia mais exercício e com isso, as caminhadas pela cidade de Cabixi, interior de Rondônia, começaram a fazer parte da rotina.

“E no decorrer dessas minhas caminhadas, eu senti um desejo de ajudar o Hospital do Amor. Como a gente não tem aquelas condições, que talvez outra pessoa tenha de fazer aquela doação anual, então eu resolvi juntar latinha”, conta José.

A partir de então, as milhares de latinhas e lacres espalhadas como lixo por Cabixi, ganharam um novo valor. A ação começou com iniciativa própria e atualmente, mais de sete anos depois, a campanha conta com a participação de várias outras pessoas, através de pontos de coleta espalhados pela cidade.

Doações

No primeiro ano, a arrecadação começou modesta, somando pouco mais de R$ 7 mil. Um tempo depois, a arrecadação dobrou e passou de R$ 18 mil. Este ano, o dinheiro doado é cinco vezes maior que o inicial e também bateu o recorde de todos os anos anteriores: R$ 41.300,00.

“Para Cabixi, ele é o nosso maior doador. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas que encontrou uma maneira de estar ajudando com nossos leiloes. Isso e um exemplo a ser seguido”, aponta a assistente social, Maria de Lourdes.

