Áudio incitando evangélicos a pedir golpe militar não foi gravado por Damares?

Circula no Whatsapp um arquivo de áudio no qual uma mulher pede que evangélicos apoiem uma “intervenção militar”. A mensagem que acompanha a gravação, de cerca de dez minutos, diz que a mensagem partiu da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação​:

“É hipocrisia você dobrar o joelho dizer ‘eu estou orando pela paz em Israel’, quando você é um frouxo, quando você é incapaz de levantar da sua casa, vestir a sua camisa verde-amarela, ir para a frente do quartel e pedir para que eles se movam em favor da sua vida, da sua casa, da sua família e da sua nação”

Trecho de áudio atribuído a ministra Damares Alves que circula no Whatsapp

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. O áudio, que circula desde meados de março de 2021, não é de autoria da ministra Damares Alves. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos publicou nota no dia 29 de março de 2021 negando que a ministra seja a autora. No mesmo dia, em sua página no Facebook, Damares publicou um vídeo dizendo que as declarações não foram proferidas por ela. A ministra disse que as falas são “muito graves” e negou que seja a favor de uma intervenção militar.

“Quando eu quero falar com vocês, eu não gravo áudio, eu mando vídeo”, diz a ministra. “Chega de criar confusão entre os nossos pares usando a minha imagem. Vamos cuidar do Brasil, chega de tanta mentira”, encerra.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1