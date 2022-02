Aulas na rede estadual de educação começam no dia 9 de fevereiro em Rondônia

O ano letivo de 2022 deve ter início no dia 9 de fevereiro em Rondônia, informou a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). De acordo com a pasta, as aulas voltam a acontecer de forma presencial em toda as escolas do estado, “seguindo todas as orientações de segurança sanitária”.

O Governo não informou se será exigido vacinação para crianças, adolescentes e adultos nas unidades escolares.

Em Porto Velho, alunos da educação infantil, do ensino fundamental e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que estudam nas escolas da zona urbana e rural também devem voltar às aulas no dia 9 de fevereiro.

Além disso, a prefeitura informou que pais ou responsáveis devem apresentar, obrigatoriamente, o cartão de vacina contra a Covid-19, para ter acesso aos órgãos da administração estadual.