Aulas presenciais são suspensas em Governador Jorge Teixeira

As aulas presenciais das escolas de Governador Jorge Teixeira (RO) foram suspensas, depois que as estradas do município foram comprometidas pelas fortes chuvas que caíram na cidade.

De acordo com o decreto publicado pela prefeitura do município no sábado (2), a decisão leva em consideração a dificuldade que o transporte escolar teria em transitar na cidade.

Alunos da Pré-Escola, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, de todas as escolas do município, sejam elas privadas ou públicas, só devem retornar a sala de aula no dia 17 de abril, quando a suspensão chega ao fim.

Caso não ocorra a diminuição das chuvas, a prefeitura informou que o prazo pode ser prorrogado.

Segundo o decreto, também fica estabelecido que as aulas aconteçam de forma on-line, para “evitar prejuízo no ensino escolar”.