Auxílio Brasil: veja o calendário de pagamentos

O governo começa a pagar no próximo dia 17 de novembro o Auxílio Brasil – programa que substitui o Bolsa Família – que tem como público-alvo famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. A Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou na noite desta sexta-feira (12) o calendário de pagamentos.

Beneficiários do Bolsa Família migrarão automaticamente para o Auxílio Brasil.

Calendário:

NIS com final 1: 17 de novembro

17 de novembro NIS com final 2: 18 de novembro

18 de novembro NIS com final 3: 19 de novembro

19 de novembro NIS com final 4: 22 de novembro

22 de novembro NIS com final 5: 23 de novembro

23 de novembro NIS com final 6: 24 de novembro

24 de novembro NIS com final 7: 25 de novembro

25 de novembro NIS com final 8: 26 de novembro

26 de novembro NIS com final 9: 29 de novembro

29 de novembro NIS com final 0: 30 de novembro

Os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Brasil, informou a Caixa.

De acordo com a Caixa, as famílias que recebem o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa TEM, em conta Poupança Digital, receberão o Auxílio Brasil na mesma modalidade de pagamento e poderão continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo.

A Caixa informou ainda que os canais para saque dos benefícios e consulta de informações permanecem os mesmos: aplicativo Caixa TEM, terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa, que voltam ao horário normal de funcionamento no dia 23 de novembro.

Também será lançado um aplicativo chamado Auxílio Brasil, que substituirá o aplicativo Bolsa Família.

Como serão os pagamentos

Os benefícios serão pagos por meio das contas:

Poupança Social Digital (Caixa TEM, usada também para o pagamento do Auxílio Emergencial);

Conta Corrente de Depósito à vista;

Conta Especial de Depósito à vista; e

Conta Contábil (plataforma social do programa), usada apenas se o beneficiário não tiver nenhuma das anteriores.

E o cartão do Bolsa Família?

Os beneficiários que fazem o saque do Bolsa Família usando o cartão do programa poderão sacar o Auxílio Brasil da mesma forma, até que um novo cartão seja emitido, trazendo o nome do novo programa.

