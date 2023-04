Avalanche nos Alpes franceses deixa pelo menos quatro mortos

Equipes de emergência trabalham na região próxima à fronteira com a Itália em busca de sobreviventes

Uma avalanche nos Alpes franceses, no glaciar Armancette, no leste do país, perto da fronteira com a Itália, deixou pelo menos quatro mortos e vários feridos neste domingo (9).

O desastre aconteceu no início da tarde e as equipes de emergência ainda trabalham no local, de acordo com o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, via Twitter.

“Houve uma avalanche na geleira Armancette, nos Alpes. O saldo provisório é de quatro mortos e vários feridos. As equipes de resgate continuam trabalhando. Obrigado pela ajuda. Nossos pensamentos às vítimas e seus familiares”, escreveu Darmanin.

O local onde ocorreu a avalanche está localizado no maciço do Mont Blanc.

por Agência EFE