Avião com mais de 500 quilos de cocaína é interceptado pela PF e FAB em Porto Velho

Uma aeronave carregada com 579 kg de cocaína foi interceptada pela Polícia Federal e Força Aérea Brasileira (FAB) em Porto Velho nesta quinta-feira (8). Segundo a PF, o piloto ainda tentou fugir pousando em uma área de pasto, mas os agentes conseguiram abordar o avião e prender o suspeito.

A PF diz que o transporte clandestino da droga foi descoberto durante investigação prévia e essa apuração viabilizou a atuação da FAB para localizar a aeronave, através de caças com base na chamada Lei do Abate.

Avião com mais de 500 kg de cocaína é interceptado pela PF e FAB em Porto Velho — Foto: PF/Divulgação

A ação faz parte de estratégia institucional de enfrentamento do tráfico de drogas transnacional e proteção das fronteiras nacionais.

A ocorrência foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia para os procedimentos legais, como contagem e pesagem da droga.

A operação contou com apoio do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), do Núcleo de Operações Aéreas da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Rondônia (NOA) e do Grupo Especial de Fronteira da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso (GEFRON).

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1