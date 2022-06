Azul retira voos regionais de Rondônia por alta no combustível da aviação

Ao menos três voos regionais da Azul em Rondônia serão suspensos por causa da alta do combustível da aviação. A informação foi confirmada ao g1 pela própria empresa nesta terça-feira (28).

A companhia aérea diz ter registrado nas últimas semanas uma “alta exponencial” dos custos operacionais, principalmente na compra do combustível de aviação (QAV) — impactado ainda mais pela evolução da guerra na Ucrânia.

“Ainda que com todos os incentivos propostos pelo estado em relação ao ICMS, a companhia precisou readequar sua malha aérea em Rondônia”, informou a empresa.

Um dos voos suspensos pela empresa foi o Porto Velho/Vilhena, que era feito diariamente e operado pela empresa subsidiária Azul Conecta em aviões Cessna Grand Caravan, com capacidade de até nove passageiros, além de dois tripulantes.

Também foi suspenso o início das operações de Porto Velho para Ariquemes e Pimenta Bueno. Os voos diretos entre essas cidades começariam em 1° de agosto e as passagens já estavam sendo vendidas.

“A companhia lamenta a decisão e ressalta que a readequação de oferta é necessária neste momento, e destaca que espera poder avaliar a retomada das suas operações nestes mercados assim que for possível”, diz.

Voo ‘sobrevivente’

O único voo regional que vai ser mantido é o de Porto Velho para Ji-Paraná. No entanto a empresa afirma que a frequência será reduzida, ou seja, não devem ocorrer mais voos diários entre as duas cidades.

“Todos os Clientes impactados serão assistidos pela companhia, conforme previsto na resolução 400 da Anac”, ressalta a empresa.

Em nota, a Azul ressaltou que, além dos voos entre Porto Velho e Ji-Paraná, a companhia vai seguir operando normalmente os voos partindo de Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal com destino a Cuiabá (MT). Essas operações são feitas com o jatos Embraer E195.

Os voos regionais

Os voos regionais saindo de Porto Velho para cidades do interior faziam parte de um projeto de expansão da Azul.

Tanto que em setembro do ano passado a empresa anunciou a encomenda de 10 aviões turboélice Cessna Gran Caravan, pois o objetivo era aumentar as rotas diretas entre cidades do interior, principalmente na região Norte.

O primeiro voo diário anunciado nessa modalidade em Rondônia foi o Porto Velho/Ji-Paraná, que teve início no mês de abril. No mesmo mês a empresa começou a operação da rota Porto Velho/ Vilhena.

Na época do lançamento as passagens foram vendidas no site da Azul com valores a partir R$ 270, mas recentemente o bilhete chegava a ser comercializado por mais de R$ 600.

A empresa via com entusiasmo a ampliação dessas rotas regionais em Rondônia e, no último mês de maio, foi anunciado voos diretos de Porto Velho para Ariquemes e Pimenta Bueno a partir de agosto.

Incentivo do governo x imposto do querosene

Como uma tentativa de ampliar os voos domésticos em Rondônia , em julho do ano passado o governo de Rondônia decidiu reduzir o imposto sobre o Querosene de Aviação (QAV).

De acordo com o decreto assinado pelo governador Marcos Rocha (União Brasil), Rondônia passou a permitir a redução de 25% para 4% da alíquota sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS) do querosene.

No entanto, para obter a redução do ICMS as cias aéreas interessadas devem operar voos regionais diretamente ou através de companhias coligadas e parcerias comerciais.

G1