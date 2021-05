Azul vistoria aeroportos regionais de Rondônia para a retomada dos voos

Novos terminais de Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena estão em obras. Os recursos foram viabilizados pelo senador Marcos Rogério

Representantes da Azul Linhas Aéreas realizaram, nesta sexta-feira (21.05), uma visita técnica a três aeroportos regionais que estão em obras em Rondônia. O objetivo da vistoria foi avaliar o andamento das obras de ampliação e melhorias nos terminais aeroportuários de Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena para avaliar a retomar dos voos nessas cidades.

Segundo o assessor especial da presidência da Azul, Ronaldo Veras, houve uma evolução muito grande nas obras dos três aeroportos. “Durante as visitas, que contou com a participação de nossos técnicos de infraestrutura e segurança de voo, constatamos que a estrutura dos três aeroportos está muito boa e as obras estão sendo finalizadas. Algumas adequações ainda precisam ser feitas, assim como a conclusão do processo de certificação e de mudança operacional do aeroporto, que vai passar do modo visual para o instrumental (VFR/IFR), mas acreditamos que será possível começar a disponibilizar voos nestes aeroportos nas datas previstas”, explicou Veras.

A expectativa da Azul é disponibilizar voos 4 vezes na semana a partir de junho em Vilhena e diários a partir de julho. Em Ji-Paraná a previsão é dar início as viagens em julho e em Cacoal em agosto. “Estamos ansiosos por nossa volta no interior de Rondônia. Esperamos que os prazos que estabelecemos sejam suficientes para a concluir o que falta nos terminais. Os órgãos competentes em Rondônia já afirmaram que estão trabalhando para isso”, ressaltou o assessor especial da Azul.

De acordo com o senador rondoniense Marcos Rogério essa é uma ótima notícia para a população rondoniense. “Vamos trabalhar agora para garantir que o processo de certificação dos terminais seja concluído. Sem a operação regular de voos no interior, a população dessas cidades fica dependente de longas viagens rodoviárias até Porto Velho ou Cuiabá para embarcar em voos aos seus destinos finais. A retomada nestas cidades vai reconectar o interior do estado de Rondônia, reativando o fluxo turístico e econômico de toda a região”, destacou o senador.

Marcos Rogério acompanha de perto as obras nos três aeroportos regionais. O senador rondoniense foi o responsável pela articulação junto a Secretaria de Aviação Civil para liberação dos recursos que estão possibilitando a ampliação e melhoria dos terminais. Para Ji-Paraná foram liberados R$ 19 milhões, Cacoal R$ 8 milhões e Vilhena R$1,9 milhão. “Rondônia é um estado novo, e ainda muito carente de infraestrutura. Mas estamos trabalhando no Congresso Nacional para viabilizar obras que promovam o progresso e melhorem a nossa mobilidade”, sinalizou o parlamentar.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Assessoria