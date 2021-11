Baixa vacinação em alguns países e mais: por que a Europa voltou a ser epicentro da Covid-19

A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia de Covid-19, o que levou alguns países a cogitarem o retorno dos impopulares lockdowns antes do Natal, e ampliou o debate sobre a capacidade de as vacinas sozinhas conseguirem domar o coronavírus.

O continente responde por mais da metade da média mundial de infecções nos últimos sete dias, de acordo com uma contagem da Reuters. O balanço recente representa os níveis mais altos desde abril do ano passado, quando o vírus começou a se alastrar na Itália.

Mortes e hospitalizações, no entanto, estão mais baixas que durante a primeira onda da pandemia no continente. Um sinal do avanço da vacinação.

Cerca de 65% da população do Espaço Econômico Europeu (EEE), que inclui União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega, recebeu duas doses, de acordo com dados da UE, mas o ritmo diminuiu nos últimos meses.

Contêiner para refrigeração de vacinas na Alemanha armazena substâncias a -70°C — Foto: Daniel Roland/AFP



A administração de vacinas em países do sul europeu está em cerca de 80%, mas a relutância freia a distribuição no centro e no leste da Europa e na Rússia, causando surtos que podem sobrecarregar os sistemas de saúde.

Alemanha, França e Holanda também testemunham uma disparada de infecções, o que mostra o desafio enfrentado até por governos com índices altos de aceitação e acaba com as esperanças de que as vacinas significarão uma volta a algo parecido com o normal.

As hospitalizações e as mortes estão muito menores do que um ano atrás, e grande variações nacionais no uso de vacinas e medidas como distanciamento social tornam difícil chegar a conclusões a respeito de toda a região.

Os motivos do aumento

Uma combinação de fatores é apontada por virologistas e especialistas de saúde entrevistados pela agência Reuters como prováveis culpados pelo atual momento enfrentado pela Europa:

baixa vacinação em alguns países

imunidade em queda entre os primeiros vacinados

relaxamento com máscaras e distanciamento com o fim das restrições durante o verão

“Se existe uma coisa a se aprender disto, é não abaixar a guarda”, disse Lawrence Young, virologista da Escola de Medicina de Warwick do Reino Unido.

O relatório mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a semana encerrada em 7 de novembro mostrou que a Europa, incluindo a Rússia, foi a única região a registrar um aumento de casos de 7%, enquanto outras áreas relataram declínios ou tendências de estabilização.

De forma semelhante, o relatório apontou um aumento de 10% de mortes no continente, enquanto outras regiões mostraram recuos.

