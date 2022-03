Banco Central abre prazo para novas consultas aos valores em bancos

O Banco Central (BC) vai abrir, a partir desta semana, um novo ciclo para cidadãos que não conseguiram realizar o saque de valores esquecidos em instituições financeiras. Entre os dias 28 de março e 16 de abril, pessoas físicas e jurídicas que possuem conta prata ou ouro no site Gov.br poderão consultar e resgatar os recursos parados nos bancos.

O processo deve ser feito no site Valores a Receber, criado pelo BC para a consulta e o agendamento da retirada das quantias residuais. A consulta para o saque foi inaugurada em 14 de fevereiro. Na ocasião, o próprio sistema informava a data e o horário em que usuários com recursos a sacar deveriam retornar ao site para fazer o agendamento para o saque dos cerca de R$ 8 bilhões parados em bancos e instituições financeiras em todo o país. A procura foi tanta que o site do Banco Central teve problemas e precisou criar uma página específica para a consulta dos valores.

Agora, nessa nova etapa, o agendamento também ocorrerá de forma escalonada, conforme a data de nascimento ou a data de abertura da pessoa jurídica (ver tabela ao fim do texto). No prazo que se inicia amanhã, cada grupo terá um dia inteiro para realizar seu agendamento e não somente um turno, como ocorreu no ciclo anterior. Os sábados continuarão sendo destinados para repescagem.

“As mudanças foram planejadas para ampliar o acesso ao Serviço pelo cidadão. Esse novo ciclo foi pensado para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de entrar no sistema. Além disso, agora, os cidadãos e as empresas terão todo o dia para acessar o Sistema na data agendada, o que dá mais flexibilidade para resgatar seus valores”, disse Carlos Eduardo Gomes, chefe do Departamento de Atendimento Institucional (Deati) do Banco Central, no comunicado da autoridade monetária.

Novidades

No dia 17 de abril, o site Valores a Receber será reformulado e com as melhorias previstas, a partir do dia 2 de maio, não haverá mais necessidade de agendamento. O cidadão poderá pedir o resgate dos recursos no momento da primeira consulta.

O sistema contará com informações repassadas pelas instituições financeiras, ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver recurso novo. Segundo o Banco Central, até a última quinta-feira (24), 2.852.109 pessoas físicas e jurídicas solicitaram resgate de seus valores a receber. O valor total chegou a R$ 245.809.474,96.

Dúvidas

Uma dúvida comum entre os aptos a receberem o dinheiro esquecido é a origem do dinheiro. De modo geral, a quantia é oriunda de contas-correntes ou de poupança encerradas com saldo disponível. O caso é comum, principalmente, de pessoas que tinham conta em bancos que encerraram as operações.

A verba também pode vir de tarifas e parcelas relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pela instituição com o BC; de cotas de capital e rateio de sobras líquidas de participantes de cooperativas de crédito; e de recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

