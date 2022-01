Banco Central registrou 464 notas falsas em Rondônia: No Brasil foram mais de 227 mil

Relatório divulgado pelo Banco Central revelou que no ano de 2021, no Brasil, circularam 227.136 cédulas falsas de dinheiro. Apesar de a quantidade identificada ser muito grande, o número foi 30% menor em comparação com 2020. São Paulo foi o estado que mais apresentou número de notas. Rondônia ficou na 22ª colocação no número geral com 464 cédulas.Do estado, foram 9 cédulas de R$ 2 reais falsificadas, 1 de R$ 5, seis de R$ 10, 1 de R$ 100, 5 de R$ 5 da última versão de cédulas, 13 de R$ 10 também da última versão, 56 de R$ 20 reais, 57 de R$ 50 reais da última família, 293 de R$ 100 da 2ª família e 12 de R$ 200 reais.

O campeão, São Paulo, registrou 87.481 notas falsas, sendo um total em porcentagem de 37,48%. De curioso há, inclusive, 3 notas de R$ 10 de plástico que começaram a sair de circulação ainda em 2006 e também 8 únicas notas falsas de R$ 1 identificadas em 2021 que deixaram de ser fabricadas em 2006.

Entre as notas mais falsificadas, a cédula de R$ 100 reais contabilizou 89.917 em todo o país. Chama a atenção também a quantidade de notas de R$ 200 que foram fraudadas. Nas contas do BC, a cédula, lançada em setembro de 2020, ganhou 43.200 cópias ilegais.

