Bancos de sangue de RO estão em situação crítica e precisam de doações; saiba como doar

x

O estoque de sangue está crítico em vários hemocentros de Rondônia. Uma das justificativas é que muitos doadores viajam no período de férias. Segundo o hemocentro, até as demandas urgentes estão em risco e com atendimento parcial da necessidade.

Devido a essa situação, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron) está convidando os moradores a realizar doação. O estoque baixo causa preocupação e deixa em risco de suspensão de envio de bolsa para pacientes.

Independentemente do tipo sanguíneo, a doação é aceita pela Fhemeron. Em Rondônia, O+ e A+ são as tipagens que correspondem a mais de 70% das demandas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesau).

Banco de sangue — Foto: Santa Casa de São Carlos/Divulgação

Quais os requisitos para doar?

Para realizar a doação, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O possível doador precisa cumprir uma lista de requisitos, sendo ela:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 69 anos, mas a partir dos 16 anos de idade é possível doar acompanhado dos pais ou responsáveis;

Pesar pelo menos 50kg;

Estar alimentado no momento da doação e evitar alimentação gordurosa;

Ter dormido pelo menos 6 horas;

No ato da doação, não pode ter ingerido bebida alcoólica no dia;

Não estar gripado, com febre, grávida ou amamentando;

Não estar em tratamento médico e nem ter feito endoscopia digestiva nos últimos seis meses;

Ter tido malária nos últimos 12 meses é um impeditivo;

Doadores não podem ter feito tatuagem há menos de um ano;

Não pode ter tido doença de chagas e nem hepatite após os 11 anos de idade;

É um impedimento definitivo o doador ter sido exposto à situação que leve ao risco acrescido para infecções sexualmente transmissíveis

Os doadores podem realizar doação periodicamente. Os homens podem doar quatro vezes ao ano, respeitando intervalo de dois meses. Enquanto as mulheres podem doar três vezes por ano, com intervalo de três meses.

Doação de plaquetas

Em Porto Velho, o estoque de plaquetas também causa preocupação na administração. Esse tipo de doação é fundamental para realização de tratamentos contra leucemia, por exemplo.

A doação é diferenciada, mas também acontece na Fhemeron da rua Benedito de Souza Bruno, no Setor Industrial.

*Estagiária sob supervisão de Thaís Nauara.

G1