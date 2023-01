Bandidos armados invadem residência e fazem família de refém por várias horas, em Ji-Paraná

No final de semana, uma família passou momentos de terro quando foram rendidos por bandidos armados. Um deles chegou a atirar na cabeça da vítima várias vezes, mas a arma falhou. De acordo com a Polícia, o roubo aconteceu durante a madrugada, no bairro Cafezinho, 2º Distrito de Ji-Paraná.

Vários bandidos invadiram uma residência e renderam os moradores. Armados com revólver, começaram a torturar as vítimas, perguntando onde estava o dinheiro e objetos de valores. Um dos assaltantes, chegou a apontar a arma na cabeça de uma das vítimas e apertou o gatilho, mas a arma falhou.

No ato de desespero, a vítima pegou uma faca e golpeou o bandido no peito. Logo em seguida, o outro assaltante tentou atirar novamente, mas a arma continuou falhando. Então, ele conseguiu desarmar a vítima e a golpeou.

Os assaltantes conseguiram fugir sem levar nada da casa. A vítima foi socorrida por populares e levada ao HM, sem risco de morte.

