Bandidos atiram contra policiais durante apreensão de uma tonelada e meia de substância análoga a cocaína

Policiais militares foram atacados a tiros por criminosos durante uma operação do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFron) em Alta Floresta do Oeste (RO) na segunda-feira (14), na região da zona da mata. Durante a ação foram apreendidos 1.466 kg de substância análoga a cocaína.

Segundo o BPFron, policiais faziam patrulhamento na zona rural de Alta Floresta através da operação Hórus, quando no cruzamento das linhas 130 com 154 houve abordagem a duas caminhonetes e um caminhão.

Ao consultar o documento dos ocupantes dos veículos no sistema, a polícia descobriu que um deles era foragido da Justiça. Nesse momento, de acordo com o BPFron, outros dois veículos suspeitos passaram em alta velocidade ao lado da barreira policial.

Como estavam em atendimento da ocorrência, os agentes da BPFron pediram reforço da PM de Alto Alegre dos Parecis, que então montou um bloqueio e fechou uma estrada para parar os dois veículos.

Uma caminhonete Hilux, ao chegar no ponto de bloqueio, passou direto e após os policiais militares que estavam no bloqueio tentarem interceptar o segundo veículo, os ocupantes da caminhonete fizeram retorno e efetuaram vários disparos contra a guarnição.

Segundo a polícia, a guarnição revidou os tiros e nesse instante o motorista fugiu pelo matagal.

Revista a veículos

Na caminhonete F4000, revistada na barreira policial, foi identificada uma parede falsa na parte frontal da carroceria, com tábuas parafusadas.

Dentro desse local foram encontrados vários pacotes de drogas, e na cabine da caminhonete foram localizados vários documentos, um revólver calibre 38 com seis munições intactas e um rádio clandestino com antena.

No segundo veículo foi localizado na parte frontal da carroceria (também parede falsa)dezenas de tabletes de droga.

Segundo o BPFron, no total foram apreendidos 1.466,95 kg de substância análoga a cloridato de cocaína.

Caminhonete abandonada

Durante a operação, uma terceira camioneta Hilux foi encontrada abandonada na região. Dentro do veículo havia uma mochila com R$ 2 mil em espécie. O veículo estava com o volante travado.

Na operação também foi apreendido um telefone satelital (que se conecta via satélite). Esse aparelho deverá passar por perícia.

