Bandidos são presos logo após roubo de caminhão lotado de eletrodomésticos em Porto Velho

Anderson Gabriel S. de A., 26, e Francismar NC, 37, foram presos na noite de sexta-feira (14) por roubar um caminhão e outros produtos do depósito de uma loja de eletrodomésticos na Rua Hortência, bairro da Cohab, zona sul da capital de Rondônia.

Dois funcionários teriam sido convocados para realizar um serviço de fachada na área da Rua Capão da Canoa, no bairro Três Marias, próximo à Avenida Mamoré. Por volta das 18h, isso teria acontecido.

Os dois ladrões armados renderam as vítimas assim que chegaram. Um dos criminosos assumiu o controle do caminhão e continuou sua busca por mais dois cúmplices na área do posto de carga pesada. Em seguida, eles dirigiram para o armazém no sul com as vítimas que se renderam no caminhão.

As duas mulheres foram obrigadas a se despir e ficar amarradas. Os ladrões levaram uma variedade de itens, incluindo camas box, guarda-roupas, prateleiras e até mesmo produtos novos. Eles fugiram em seguida e as vítimas conseguiram escapar após alguns minutos.

A Polícia Militar foi alertada e uma equipe conseguiu localizar os dois suspeitos que ainda se encontravam na Rua Capão da Canoa, onde as vítimas haviam sido intimadas para fazer o suposto frete. As vítimas reconheceram os suspeitos, que foram enviados para a Central de Flagrante.

O caminhão roubado foi posteriormente encontrado abandonado às margens da BR-364, na Estrada da Areia Branca. Os itens roubados, assim como os outros ladrões, não foram descobertos. As investigações terão continuidade na Polícia Civil.

Fonte: Mixrondonia