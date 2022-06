Barcelona-RO goleia Rio Branco-AC e abre vantagem na 1ª fase do Brasileiro Feminino Série A3

O Barcelona-RO goleou o Rio Branco-AC por 4 a 0, na tarde deste sábado (11), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC) e garantiu boa vantagem na ida da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3.

O Barcelona-RO abriu vantagem no primeiro tempo com gols de IIdelene, aos 22 e 29 minutos, ambos após falhas da goleira Brenda. Pingo e Jajá marcaram na etapa final aos 13 e 33 minutos, respectivamente, e decretaram o triunfo.

O confronto de volta será no próximo sábado (18), no estádio Portal da Amazônia, na cidade de Vilhena (RO), às 15h (de Brasília). O time rondoniense pode perder por até três gols de diferença. Se o Rio Branco-AC vencer por quatro gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

Nota da redação: Inicialmente o texto informava que o Barcelona-RO havia conquistado classificação para a próxima fase por causa da vitória por mais de três gols de diferença, conforme era descrito no regulamento. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no entanto, divulgou alteração no regulamento e a partida de volta será disputada. O texto foi atualizado neste domingo (12), às 14h49 (de Brasília).

