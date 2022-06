Barco Cross e caiaque em velocidade movimentaram Jaru; conheça os vencedores

A cidade de Jaru foi sede da 12º edição do Barco Cross, considerada a maior competição de barco a remo da região norte. Na modalidade masculina cinco equipes disputaram o titulo, em uma corrida acirrada entre o primeiro e segundo colocado.

O título de campeão ficou com a equipe Gramera, de Ji-Paraná, que fez o percurso de 28km em 1h51. Diferença pequena para o segundo colocado, a equipe Silveira, de Jaru, que conseguiu cruzar a linha de chegada depois de 1 minuto, finalizando a prova em 1h52. Já a Os Amadores ficou com o terceiro lugar com o tempo de 1h58.

O evento contou também com uma competição feminina da modalidade, três equipes se inscreveram, ambas de Jaru, e a Pérola Negra foi a vencedora, no caiaque velocidade que aconteceu no sábado o prêmio também foi para Weverton Duarte, de Ji-Paraná.

Donizete representando da equipe Gramera, no barco cross masculino. Ele explicou sobre as preparações, e sensação levar o prêmio pela segunda vez.

– Foram 40 dias de preparo. Dia sim e dia não, uma remada de 37 minutos sem parar. E a gente teve uma estratégia de dar uma pegada forte no começo. Quando a gente adquiriu a frente, não deixamos mais eles adiantarem, mas eles são um pálio duro. E a sensação de participar já é boa e de ganhar é melhor ainda – disse ao ge.globo/ro.

Para a equipe de Jaru, essa foi uma das competições mais disputadas. A Silveira defendia o título. A perda da conquista aconteceu cerca de 8 km da linha de chegada.

– Nós vinhamos liderando a prova. Eles deram aquele folego e conseguiram chegar uns 50 metros na nossa frente, e por isso parabenizamos a equipe – analisa.

O rio Jaru foi o cenário da competição. As suas margens as arquibancadas para muitos curiosos. Para as equipes, o rio está baixo e com isso aparecem bastantes obstáculos como pedras e galhos, que acabam atrapalhando a competição.

G1