Barco Hospital deve atender 12 comunidades ribeirinhas de Guajará-Mirim

Os moradores de 12 comunidades ribeirinhas da Região Mamoré, em Guajará-Mirim (RO), poderão receber atendimentos gratuitos de saúde e odontologia de sexta-feira (25) até 5 de março, por meio da Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bártolo.

Segundo o governo, o objetivo da ação é oferecer atendimentos psicológico, odontológico e médico para as mais de 12 comunidades ribeirinhas.

As comunidades contempladas com a visita do Barco Hospital são:

Deolinda

Barranquinha

Sotério

São João

Bom Jesus

Surpresa

Sagarana

Fazendinha

Pedral

Baia de Coca

Ricardo Franco

Baía das Onças

De acordo com o cronograma, a equipe de profissionais voluntários da Unidade de Saúde Fluvial vai prestar assistência às famílias ribeirinhas com mais de sete tipos de atendimento:

triagem;

consulta médica com procedimentos invasivos;

odontológica com procedimentos invasivos;

atendimento terapêutico; e

atendimento psicológico.

Além disso, a programação também contará com palestras de educação em saúde bucal e higiene pessoal (saúde preventiva), apresentações e palestras infantis, bem como entrega de kits de higiene bucal.

Conforme a administração estadual, os procedimentos serão coordenados pela Organização Não Governamental (ONG) Instituto Kaleo, que é especializada na elaboração de projetos voltados para as áreas de saúde e educação, e que tem atuação em diversos países, entre Iraque, África, Egito, Bolívia e Peru.

