Barco Hospital deve atender sete comunidades ribeirinhas ao longo do rio Guaporé em RO

Cerca de cinco mil famílias que vivem em sete comunidades ao longo do rio Guaporé serão beneficiadas com atendimentos odontológicos, de enfermagem, exames laboratoriais, dispensação de medicamentos, clínicos gerais, entre outros serviços.

Os atendimentos na Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bártolo começam na quarta-feira (12). A unidade fluvial partirá de Guajará-Mirim e fará o trajeto passando pelas seguintes comunidades:

Pimenteiras do Oeste,

Laranjeiras,

Porto Rolim,

Pedras Negras,

Santo Antônio,

Santa Fé e

Forte Príncipe da Beira

Atendimento na pandemia

Em nota, o coordenador do Barco Hospital, Giovani Guastala, explicou que devido à pandemia, as pessoas serão orientadas a entrar uma por vez, cada uma com seu equipamento de proteção individual.

Além disso, uma tenda deve ser montada ao lado do barco para a realização de triagem e para que os atendimentos sejam direcionados. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1