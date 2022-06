Barras de ouro são apreendidas em compartimento secreto de avião que sobrevoava em RO sem plano de voo

Durante uma operação da Polícia Federal (PF) e Força Aérea Brasileira (FAB) foram apreendidas seis barras de ouro pesando aproximadamente 3kg em uma aeronave em Porto Velho.

A ação aconteceu nesta terça-feira (28) durante operação de enfrentamento a crimes cometidos com o uso de aeronaves. O ouro estava escondido em um compartimento secreto do avião.

Segundo informado pela PF, a FAB identificou sobrevoando no espaço aéreo brasileiro, em Rondônia, uma aeronave sem plano de voo e determinou o pouso imediato. No interior do avião, os policiais federais encontraram os pacotes suspeitos.

Ainda de acordo com a polícia, os procedimentos legais e administrativos foram lavrados na Superintendência da PF em Porto Velho onde as investigações continuam para identificar os demais envolvidos.

“Essa atividade faz parte de esforço conjunto e integrado das forças envolvidas para a repressão a voos ilícitos de pequenas aeronaves”, informou a corporação.

