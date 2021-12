Bebê é arremessado de carro em acidente provocado por pai bêbado em Porto Velho

Um bebê de quase um ano foi arremessado de um carro de passeio após o pai dele colidir contra outro veículo na Avenida Prefeito Chiquilito Erse, antiga Rio Madeira, em Porto Velho, na noite de domingo (12). Inicialmente, o bebê e a mãe foram levados a um hospital particular.

No local do acidente o condutor do veículo branco disse à Polícia Militar (PM) que transitava na avenida Chiquilito Erse, quando no cruzamento com a Raimundo Cantuária houve a colisão transversal com um carro preto, onde estava o bebê.

O boletim aponta que, no momento da colisão, duas mulheres passageiras ficaram feridas e o bebê foi jogado para fora do carro.

A mãe e a criança receberam os primeiros atendimentos em um hospital particular e depois foram encaminhadas ao Hospital João Paulo II. A outra vítima foi levada à Policlínica Ana Adelaide.

Condutor co Cross Fox estava na avenida Rio Madeira quando bateu na lateral de Celta, que seguia pela avenida Raimundo Cantuária, sentido bairro — Foto: Richard Nunes/ arquivo



Os dois condutores realizaram o teste do bafômetro e o teste feito pelo pai do bebê deu resultado positivo para álcool, sendo 0.53 mg/l, o que caracterizou crime de embriaguez na direção.

Diante do resultado, foi confeccionado o auto de infração e dada a voz de prisão ao pai do bebê, que teve escoriações na cabeça. O homem foi conduzido à Central de Flagrantes.

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesau) para saber o quadro clínico do bebê e da mãe, a pasta informou que eles apresentam hematomas pelo corpo e fraturas simples. A criança foi transferida para o hospital infantil Cosme e Damião, onde deve ficar em observação.

Na ocorrência não informa se o bebê estava no banco dianteiro do carro com a mãe e não diz sobre o uso de cadeirinha de segurança.

O bebê completa um ano de vida na próxima terça-feira (14) e também teve ferimentos nas cabeça após ser arremessado.

