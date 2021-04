Bebê recém-nascido é abandonado no meio da rua, em Ji-Paraná

Na noite desta terça-feira, dia 27, um bebê recém-nascido, do sexo masculino, foi abandonado na Rua Olinda, nas proximidades da Rua T-20, no bairro Val Paraíso, 2º Distrito de Ji-Paraná. Uma mulher que estava andando pela calçada ouviu um choro e localizou o bebê no chão, em um canto escuro da rua.

A PM foi acionada e uma Guarnição de Rádio Patrulha levou o recém-nascido ao HM. Ele ainda estava com o cordão umbilical e recebeu cuidados médicos logo que deu entrada no hospital.

A Polícia procura a mãe que abandonou o filho para morrer no meio da rua.

A imagem desta matéria é ilustrativa.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1