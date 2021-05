Bebedeira termina com um esfaqueado e outro preso em Ji-Paraná

Durante a noite deste sábado, dia 08, dois casais estavam bebendo em uma casa, localizada na rua Camaçari, no bairro Jorge Teixeira, 2º Distrito de Ji-Paraná, quando os dois homens começaram uma discussão. Logo em seguida, um deles, identificado como Erivelton Pereira, sacou um canivete e desferiu vários golpes em seu desafeto. Em seguida, fugiu do local.

A vítima, identificada como Leandro Cássio Teodoro dos Santos, ficou caída no local e foi resgatado por uma Unidade do Corpo de Bombeiros com 4 perfurações no tórax. Ele recebeu cuidados médicos e se encontra hospitalizado.

O autor da tentativa de homicídio foi preso minutos depois por uma Guarnição do PATAMO. Ele foi localizado sentado em uma calçada próximo ao local da briga e entregou o canivete que usou para ferir a vítima.

