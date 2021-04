Bélgica apreende 28 toneladas de cocaína em porto após polícia interceptar mensagens encriptadas

A polícia da Bélgica fez apreensões de 28 toneladas de cocaína na cidade portuária da Antuérpia. Segundo um comunicado oficial desta terça-feira (6), para encontrar a droga, os investigadores conseguiram decifrar mensagens encriptadas que os traficantes usavam.

Foram cerca de 500 milhões de mensagens enviadas por aparelhos da empresa canadense Sky Global, disse a promotoria da Antuérpia.

Container com pacotes de cocaína escondidos que foram apreendidos na Bélgica — Foto: Divulgação/Polícia Federal da Bélgica

As apreensões de cocaína começaram no dia 20 de fevereiro. No último sábado de madrugada, foram encontradas 11 toneladas de cocaína em um contêiner.

Em março, o diretor-executivo da Sky Global e um de seus sócios foram indiciados por auxiliar o tráfico de drogas.

Até agora, foram presas 48 pessoas na Bélgica. Além da droga, foram apreendidas armas, uniformes e 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões).

Imagem da sede do porto da Antuérpia — Foto: Reprodução/Port of Antwerp

Há investigações sobre o mesmo caso em outros países, como a França, onde cinco pessoas foram indiciadas no fim de março por vender telefones com aplicativos para encriptar mensagens para traficantes de drogas.

Segundo o comunicado da polícia, a maioria das mensagens trata de tráfico internacional de drogas.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1