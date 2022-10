Biocarvão é aposta de pesquisadores como fertilizante simples e eficiente; entenda

Buscando soluções para reduzir a dependência do Brasil por fertilizantes, uma nova pesquisa desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com parceiros nacionais e internacionais, desenvolveu uma técnica de produção de biocarvão (biochar) de forma mais simples e eficiente.

A pesquisa baseia-se em um método dos indígenas pré-colombianos, que faziam a combustão parcial dos resíduos orgânicos misturados ao solo de cultivo, criando a terra conhecida como Terra Preta de Índio. Além da qualidade em fertilidade, essa nova técnica possibilita a liberação gradativa de nutrientes absorvidos, permitindo que as plantas adquiram as substâncias ao longo do seu desenvolvimento.

Segundo o pesquisador da Embrapa, Paulo Wadt, a pesquisa une todas as etapas de produção do biocarvão em um único processo, trazendo vantagens no material produzido e em suas propriedades de terra.

“Quanto mais biocarvão utilizado no solo, ele vai reter melhor a água, ele vai ter uma drenagem melhor e principalmente vai ter uma capacidade de respiração melhor”, comenta.

A partir da utilização do composto organomineral, obtido a partir de matérias-primas de origem animal e vegetal, o uso de fertilizantes foi potencializado de acordo com os diferentes tipos de ciclos: curto, ciclo anual e perene, resultando em vários protocolos que podem ser aplicados em uma escala industrial.

O que é o biocarvão e como é produzido?

O biocarvão ou biochar é um material de origem orgânica, produzido através de um processo controlado chamado pirólise. Uma alteração por aquecimento de uma mistura ou de um composto orgânico, como resíduos de madeira, cascas de arroz e lodos de esgoto, misturado a outras substâncias. Essa técnica é realizada sem a presença de oxigênio, assim o produto é obtido de maneira natural e apresenta uma série de benefícios ao solo.

Outra característica importante do biocarvão é na contribuição da recuperação do solo, já que ele pode proporcionar um aumento no pH e na disponibilidade de boro, cálcio, potássio e fósforo, e outros nutrientes necessários para a terra, melhorando a condição do ambiente de crescimento das raízes.

Quais são os benefícios ambientais?

As indústrias, queima de combustíveis fósseis, agricultura, utilização de fertilizantes, degradação do lixo, são os grandes responsáveis pelos gases do efeito estufa. O resultado disso é um aumento da temperatura na superfície da terra, gerando efeitos climáticos adversos, entre eles o aquecimento global.

A utilização de biocarvão é um mecanismo de sequestro de carbono, através dessa prática espera-se evitar a emissão de carbono em forma de gases de efeito estufa sendo ele armazenado no solo.

“Se produzirem esse biocarvão com essa nova técnica, aproximadamente 40% de todo carbono que está ali vai ficar retido e demorará anos para que possa retornar a atmosfera. Isso traz uma grande redução ao efeito estufa”, comenta o pesquisador Paulo Wadt.

