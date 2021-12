Boletim Covid: Rondônia registra 52 novos casos no domingo (5)

Rondônia não registrou mortes por Covid-19 no domingo (5) e, com isso o total de mortes no estado chegou a 6.652, desde o início da pandemia.

Em relação aos casos confirmados desde março de 2020, o estado tem 279.120 registros, sendo que 52 foram entre sábado e domingo.

Os dados são do boletim divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

*No dia 1º de dezembro o governo de Rondônia não divulgou dados de casos e mortes por Covid-19.

No novo boletim, o governo também informou que o estado tem:

3.206 casos da Covid ativos

269.262 pessoas recuperadas da doença

148 pacientes internados

228 testes aguardando resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen)

Vacinados

O boletim também aponta que até o momento, 1.217.707 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra Covid-19 em Rondônia, e 957.260 se imunizaram com a segunda.

