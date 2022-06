Bolsonaro anuncia que governador de Rondônia concordou em reduzir o ICMS para gasolina

Em uma postagem em suas redes sociais nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20), o presidente Jair Bolsonaro anunciou que conversou com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, que se comprometeu em reduzir o valor do ICMS cobrado no estado para 17%, como defende o Governo Federal na busca para reduzir os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha.

“O governador Marcos Rocha de Rondônia informou ao presidente da República que apoia integralmente o teto de 17% no ICMS dos combustíveis, energia elétrica, transportes e telefonia. Informa ainda que não ajuizará qualquer ação contra a medida, como pretendem alguns outros governadores”, destacou Bolsonaro.

Em Rondônia a alíquota do ICMS é de 26% sobre a gasolina e álcool, 17% sobre o diesel e 12% sobre o gás de cozinha.

Fonte: Rondoniagora