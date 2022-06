Bombeiros percorrem 250 km em rio e localizam corpo de idoso que se afogou durante pescaria, em RO

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo do pescador Manoel Inácio Machado, de 66 anos, que havia desaparecido em Porto Velho na última sexta-feira (24). A vítima completaria 67 anos no próximo dia 21 de julho.

As buscas pelo pescador iniciaram no mesmo dia que ele desapareceu. O destino da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros era o Igarapé Miriti.

O trajeto começou nas águas do rio Madeira, depois rio Preto, até chegar ao igarapé. Foram percorridos 250 km de distância do ponto inicial até o ponto onde estava o corpo.

Após a equipe de mergulho realizar as diligências o corpo de Manoel Inácio Machado encontro.

