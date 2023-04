Brasil deve ter safra recorde de 299,7 milhões de toneladas em 2023, estima IBGE

A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar novo recorde em 2023, totalizando 299,7 milhões de toneladas, de acordo com a estimativa de março do LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola), divulgada nesta quinta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileira de Geografia e Estatística).

Se confirmada, a safra de 2023 será 13,9% maior do que a obtida em 2022 (263,2 milhões de toneladas), crescimento de 36,5 milhões de toneladas. Em relação a fevereiro, a estimativa registrou alta de 0,5% (1,6 milhão de toneladas). A expectativa é de recorde na produção de soja e milho.

Outro destaque é o aumento de 13% na estimativa de produção do trigo devido à elevação na estimativa do Paraná, um grande produtor de trigo ao lado do Rio Grande do Sul. “Devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dois grandes produtores, está havendo oportunidades para o aumento da produção e das exportações do trigo brasileiro. O Paraná aumentou em 33,2% a estimativa da produção do trigo, devido a um aumento de 14,1% na área e de 16,8% na produtividade”, afirma Barradas.

R7