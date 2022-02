Brasil perde 265 mil vagas formais em dezembro; em 2021, país cria 2,7 milhões de postos

A maior queda foi no setor de Serviços (-104.670), seguido pela Indústria (-92.047), Construção (-52.033) e Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-26.073).

Considerando a divisão regional do Brasil, todas tiveram perda de postos de trabalho com carteira assinada. A maior queda foi na região Sul, de 1,01%, seguida pelo Norte (-0,68%), Sudeste (-0,64%), Centro-Oeste (-0,61%) e Nordeste (-0,23%)

Entre os estados, apenas Alagoas e Paraíba tiveram saldo positivo, de 615 e 61 novos postos, respectivamente. Os piores resultados foram em São Paulo, com perda de 103.954 vagas, e Santa Catarina, com 36.644 postos perdidos.

Já no regime de trabalho intermitente o saldo foi positivo, com 6.735 novas vagas. Ao todo, fora 22.039 admissões e 15.304 demissões em dezembro de 2021.

O setor com maior ganho foi o de Serviços (4.480), e o de menor, a Agropecuária (-65). O trabalho em regime de tempo parcial teve saldo negativo, de menos 6.750 vagas.

No acumulado de 2021, o salário médio de admissão ficou em R$ 1.921,19. O setor de Serviços foi o que mais contratou, com 1.226.026 novas vagas formais, seguido por Comércio (643.754), Indústria (475.141), Construção (244.755) e Agropecuária (140.927).

Na divisão regional, o Norte teve a maior geração percentual de vagas, com crescimento de 8,62%, enquanto o Sudeste teve a maior geração, com 1.348.692 novos postos. A menor geração percentual foi no Sul, com alta de 6,6%, e o Norte foi a região que abriu menos vagas, 154.667.

Ainda segundo o Caged, em 2021 o saldo de trabalho intermitente foi de 91.340 vagas criadas, enquanto o de regime de tempo parcial foi de 35.637 novas vagas.

Pnad e Caged

As duas pesquisas trazem dados sobre trabalho e emprego. Contudo, a pesquisa feita pelo IBGE é mais ampla, com informações relacionadas ao emprego informal, o que o Caged não consegue alcançar, já que se refere somente aos registros de contratações com carteira assinada enviadas pelas empresas, como explica o diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa.

O Caged traz registros de admissões e dispensas de empregados contratados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e é utilizado pelo Programa Seguro-Desemprego para análise de informações e pagamento de benefícios.

