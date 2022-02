Brasil registra 1.295 mortes por Covid em 24 horas, pior marca desde julho

O Brasil registrou nesta quarta-feira (9) 1.295 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 635.189 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 873 — a maior registrada em quase 6 meses, desde 12 de agosto de 2021 (quando estava em 884). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +109%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença.

É o maior número de mortes em um dia desde 29 de julho de 2021, quando foram registrados 1.354 óbitos. São agora três semanas seguidas com tendência de alta apontando mais de +100% nesse comparativo.

Além disso, vale apontar que apenas duas unidades federativas não se encontram em tendência de alta nas mortes por Covid em todo o país. São elas Goiás, que nesta quarta aponta estabilidade, e Roraima, em queda. O estado de Rondônia não divulgou seus dados.

Brasil, 9 de fevereiro

Total de mortes: 635.189

635.189 Registro de mortes em 24 horas: 1.295

1.295 Média de mortes nos últimos 7 dias: 873 por dia (variação em 14 dias: +109%)

873 por dia (variação em 14 dias: +109%) Total de casos conhecidos confirmados: 26.960.153

26.960.153 Registro de casos conhecidos confirmados em 24 horas: 184.734

184.734 Média de novos casos nos últimos 7 dias: 163.781 por dia (variação em 14 dias: -4%)

O país também registrou 184.734 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 26.960.153 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 163.781. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -4%, indicando tendência de estabilidade nos casos da doença.

A média móvel de vítimas da doença atinge agora um patamar 4 vezes maior do que estava às vésperas do ataque hacker que gerou problemas nos registros em todo o Brasil, ocorrido na madrugada entre 9 e 10 de dezembro. Na época, essa média indicava 183 mortos por Covid a cada dia.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

Veja a situação nos estados

O g1 exibe abaixo os gráficos de alguns estados na evolução de mortes por Covid e casos conhecidos da doença. Para ver a situação em todos os estados e no DF, além dos números nacionais, visite a página especial com mais detalhes e análises.

Consórcio de veículos de imprensa

Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre g1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal