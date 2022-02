Brasil registra 29,4 mil solicitações de refúgio em 2021

No ano passado, segundo ano da pandemia da Covid-19, 29.484 mil pessoas de 115 diferentes nacionalidades entraram com pedido de refúgio no Brasil. O volume é 2% maior que o registrado e em 2020, quando foram registrados 28.960 solicitações, mas ainda bastante abaixo dos mais de 82 mil registros em 2019.

O levantamento foi feito pela GloboNews com base nos dados do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Solicitações de refúgio no Brasil

2022 7375 2021 29484 2020 28960 2019 82905 2018 80329 2017 33962 2016 10290 2015 29324 2014 28641 2013 17939 2012 4282 2011 3537 2010 943

Fonte: Ministério da Justiça

A maioria dos pedidos é de cidadãos da Venezuela, com 23.147 solicitações. A vinda de venezuelanos para o Brasil ainda é uma resposta à crise política e econômica que atinge o país vizinho desde o início de 2018. Na sequência vêm Angola com 1962, seguida por Haiti, com 811, e Cuba, com 557.

Solicitações de refúgio por país

VENEZUELA 23.147 ANGOLA 1.962 HAITI 811 CUBA 557 CHINA 350 GANA 307 BANGLADESH 261 NIGÉRIA 249 ÍNDIA 141 COLÔMBIA 137 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 17

Fonte: Ministério da Justiça

Em 2021, 17 pessoas da República Democrática do Congo solicitaram refúgio o Brasil. A República Democrática do Congo, segundo maior país do continente africano e um dos mais pobres do mundo, é também palco de conflitos praticamente desde que foi criada.

Cerca de 2,5 mil congoleses solicitaram refúgio ao Brasil desde 1999, quando começam os registros do Ministério da Justiça. No ano passado, foram registradas 17 solicitações de congoleses.

A República Democrática do Congo é o país de Moïse Mugenyi Kabagambe – o jovem espancado até a morte no Rio de Janeiro, e que até 1997 era chamado de República do Zaire.

De acordo o sociólogo especialista em migrações africanas Alex Vargem, o caso Moïse é bem emblemático porque revelou um conjunto de situações que se passam com as comunidades africanas e de imigrantes negros no Brasil ao longo das últimas décadas.

Solicitações de Refúgio – República Democrática do Congo

Ano Pedidos 2022 2 2021 17 2020 37 2019 80 2018 63 2017 145 2016 257 2015 708 (recorde) 2014 500 2013 220 2012 86 2011 89 2010 60 2009 62 2008 119 2007 34 2006 55 2005 3 2004 1 2003 10 2002 2 2000 1 1999 2 TOTAL 2.552

Fonte: Ministério da Justiça

O deslocamento de refugiados em 2021, assim como em 2020, foi afetado pelo fechamento de fronteiras e medidas restritivas à circulação de pessoas em diversos países, para reduzir a propagação da Covid-19.

No Brasil, desde o inicio da pandemia, foram publicadas diversas portarias interministeriais que restringiram a circulação e entrada de turistas, migrantes e refugiados. O descumprimento das determinações poderia resultar desde a invalidação do pedido de refugio até a deportação sumária. Está em vigor no país a Portaria 666, publicada em 20 de janeiro deste ano, que exige a apresentação do comprovante de vacinação para quem entrar no país.

G1