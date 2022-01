Brasil volta a ocupar um assento não-permanente no Conselho de Segurança da ONU

O Brasil assumiu nesta terça-feira (4) pela 11ª vez um assento não-permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O mandato dura dois anos: 2022 e 2023. A última participação brasileira tinha sido em 2010 e 2011.

Outros quatro países assumiram hoje: Albânia, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos. Eles se juntam a Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega como integrantes rotativos do conselho.

O Conselho de Segurança é formado por 15 países. Todos têm direito a voto, mas somente os cinco membros permanentes – Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia – têm direito ao veto.

A função do Conselho de Segurança é zelar pela paz e segurança internacionais. Somente nele é possível adotar decisões obrigatórias a todos os 193 países membros da ONU. E é no conselho que sanções internacionais e intervenções militares podem ser decididas multilateralmente.

O embaixador da missão brasileira na ONU, Ronaldo Costa Filho, diz que a prioridade do Brasil será debater questões relacionadas à América Latina e soluções para os conflitos na África. No mês de julho, o país vai ocupar a presidência do conselho.

G1