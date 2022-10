Brasileiros enfrentam filas no exterior para votar para o 2° turno das eleições

Centenas de pessoas relatam longas filas para votar no exterior nas redes sociais neste domingo (30). Cidadãos brasileiros podem votar para o segundo turno das eleições presidenciais em embaixadas, consulados e repartições diplomáticas espalhadas por 97 países.

De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores (MRE), quase 700 mil brasileiros que vivem no exterior estão aptos para votar.

Na França, onde o período de votações começou às 4 horas (no horário de Brasília), usuários registram filas. Há relatos de que as pessoas estão esperando há algumas horas no local de votação, em Paris.

Em Berlim, na Alemanha, também há registros de filas de longas extensões.

Lisboa, capital portuguesa, é a cidade com maior quantidade de brasileiros aptos a votar, com 45 mil eleitores. Logo em seguida, vêm Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos, com 40 mil e 37 mil eleitores, respectivamente.

A votação no exterior segue o horário local de cada país e em alguns países ela já foi encerrada, com o resultado local sendo divulgado em redes sociais.

Veja abaixo imagens da votação no exterior

Filas em Londres. — Foto: Reprodução/Twitter



Filas em Paris. — Foto: Patricia Pinheiro

Filas em Buenos Aires. — Foto: Reprodução/Twitter

Filas em Porto, Portugal. — Foto: Mariana Molinari



Filas em Lisboa — Foto: Reprodução/Twitter

G1