Cabo do Corpo de Bombeiros morre em acidente de trânsito em Vilhena

Um cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia morreu após um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta, em Vilhena (RO), na manhã desta quinta-feira (10). Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Luan Palmeira do Nascimento, de 28 anos, transitava de moto pela Avenida José Roberto Garcia, quando colidiu com um carro que fazia contorno na via. Segundo o Corpo de Bombeiros de Vilhena, ele estava bem próximo de casa.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial mostram que a pista estava molhada por conta da chuva. Luan bateu no veículo e caiu dentro de uma poça de água.

O Corpo de Bombeiros de Vilhena informou que o cabo chegou a ser socorrido, mas estava em estado grave. Ele bateu a cabeça e o capacete que estava usando abriu. A vítima foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Luan deve ser velado por volta de 17h30, na capela do batalhão da Polícia Militar em Vilhena e sepultado na tarde da sexta-feira (11).

Homenagens

O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia publicou uma nota confirmando o falecimento do cabo. “A Família Bombeiro Militar presta suas condolências aos familiares e amigos por esta perda irreparável”, lamentou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestou condolências. “Manifestamos solidariedade e destinamos nosso sincero desejo que Deus dê conforto aos familiares e amigos nesse momento de luto”.

Nas redes sociais, familiares e amigos publicaram homenagens ressaltando as qualidades de Luan e o quanto a despedida deve deixar saudades. Em um deles, a pessoa ressalta que o cabo deixou “marcas inesquecíveis” nas pessoas com quem conviveu e que ele “viverá pra sempre nas memórias”.

Colega de trabalho lamenta a morte de cabo dos Bombeiros Militares — Foto: Redes Sociais/Reprodução



