Caça supersônico cai em prédio residencial em balneário no sul da Rússia

Um caça militar SU-34 russo caiu sobre um prédio residencial em Yeysk, no sul da Rússia, durante um treinamento nesta segunda-feira (17), segundo autoridades do Ministério da Defesa.

A queda do avião – um caça supersônico de médio alcance – causou uma grande explosão que se expandiu por um raio de cerca de 2.000 metros quadrados. Segundo a imprensa local, quatro pessoas morreram e seis estão desaparecidas.

“No local da queda do Sukhoi 34 no pátio de uma zona residencial, o combustível do avião pegou fogo”, informou o Ministério russo da Defesa.