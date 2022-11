Cacauicultor de Jaru conquista primeiro lugar no IV Concurso Nacional de Qualidade do Cacau

O produtor Deoclides Pires da Silva, de Jaru (RO), foi o campeão do IV Concurso Nacional de Qualidade do Cacau Especial do Brasil, pela categoria varietal. A cerimônia de premiação foi realizada na noite da última sexta-feira (25) em Belém (PA).

Essa é a segunda vez que Rondônia tem representante no concurso. Em 2021, um produtor de Buritis (RO) ficou com o terceiro lugar, também na categoria varietal. Este ano, Deoclides alcançou uma nota de 7,8 pontos e levou o título de melhor cacau do país na categoria:

Varietal

Deoclides Pires da Silva – Jaru (RO) Empate entre Luciano Ramos Lima – Ilhéus (BA) e Mirian Federicci Vieira – Medicilândia (PA) Ana Cláudia Milanez Rigoni – Linhares (ES)

Participaram do evento competidores de Rondônia, Para, Bahia e Espírito Santo, estados onde se concentram as produções do fruto.

Estavam disponíveis as categorias varietal e blend. Na varietal, as barras de chocolate são feitas a partir de um único tipo de cacau.

Com o resultado, o Deoclides vai poder representar o Brasil no concurso mundial de qualidade de cacau em 2023, o Cocoa of Excellence.

Deoclides Pires da Silva levou o primeiro lugar na competição — Foto: Divulgação

Brazilian Cocoa Awards

O Concurso Nacional de Qualidade do Cacau Especial do Brasil, Brazilian Cocoa Awards, está na quarta edição e já premiou produtores de Rondônia, Para, Bahia e Espírito Santo. A competição é realizada com o objetivo de incentivar a excelência da produção do fruto no país.

Em 2022 puderam se inscrever produtores nas categorias varietal, com chocolate feito de um único tipo de cacau, e blend, com a mistura de tipos de cacau. A premiação para os três melhores colocados em cada categoria vai de R$ 4 mil a R$ 12,5 mil.

Atualmente, o Brasil é o sétimo maior produtor de cacau do mundo.

G1