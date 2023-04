Cachoeira que só existe durante o inverno amazônico? Conheça a nova descoberta de Rondônia

Uma queda-d’água que só pode ser vista em determinada época do ano? Essa é uma das principais características da cachoeira descoberta recentemente no interior do Parque Serra dos Reis, em Costa Marques (RO): ela pode ser vista somente durante o período do “inverno amazônico”.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) realizou uma exploração no Parque Estadual com o objetivo de identificar o potencial turístico da cachoeira. Para que os exploradores achassem o local, foi necessária a participação de moradores da região para guiar o caminho.

A cachoeira fica localizada em uma unidade de conservação e por não ser conhecida até hoje, sofreu poucas modificações estruturais. O caminho que leva até o ponto é de difícil acesso, por conta de terrenos irregulares e variações climáticas.

Cachoeira descoberta em Costa Marques (RO) — Foto: Dárius Augustus/Governo de Rondônia/Divulgação

Segundo a Sedam, a queda-d’água foi descoberta com base em cartografias antigas e relatos de vizinhos e guardas do parque que sabiam de sua existência. A Secretaria acredita que a cachoeira pode se tornar um ponto importante no roteiro de turismo ecológico de Rondônia.

O que é o ‘Inverno Amazônico’?

Período marcado por fortes chuvas caracteriza o “inverno amazônico”, que acontece entre os meses de dezembro e março (o período pode variar). São observados grandes volumes de precipitação em dias consecutivos. O fenômeno atinge os estados da região Norte.

Parque Estadual Serra dos Reis

O Parque Estadual Serra dos Reis tem mais de 36 mil hectares de extensão e seu território é dividido por Costa Marque e São Francisco do Guaporé (RO).

É uma área de conservação de responsabilidade do Estado e e foi criada pela Lei Estadual de número 764, em 1997.

