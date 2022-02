Cadastro da vacina infantil contra a Covid: A maioria das capitais não exige dados prévios

O preenchimento de cadastro prévio para vacinação de crianças contra a Covid-19 não é uma condição imposta pelo Ministério da Saúde ou qualquer outro órgão federal. Entretanto, estados e municípios têm autonomia para organizar a fila, separar as faixas etárias para atendimento em datas específicas ou mesmo pedir o preenchimento de dados prévios.

Nos cadastros, há duas possíveis solicitações dos municípios: o cadastro no site para coleta de dados dos documentos pessoais e agendamento, ou o cadastro da criança no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio dos sites das secretarias municipais ou nas unidades básicas de saúde.

Entretanto, a maioria das cidades atualmente atende por demanda espontânea e não solicita o cadastro prévio, resolvendo eventuais pendências relacionadas ao número do SUS na hora. A dica é procurar informações prévias para evitar perder a viagem.

O cadastro prévio chegou a ser mais comum pelo Brasil nos dias que antecederam o início da aplicação. Atualmente, com o avanço na entrega de doses, maioria das prefeituras exige apenas os documentos básicos para aplicação do imunizante.

Em alguns casos, o que as prefeituras têm solicitado, como é o caso de Florianópolis, é para que os pais atualizem o cadastro da criança no Sistema Único de Saúde (SUS) para agilizar a fila, mas em muitos casos também é possível fazer o Cartão Nacional do SUS (CNS) na hora do atendimento.

Abaixo, veja links com detalhes da vacinação em algumas capitais.

Rio Branco – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Boa Vista – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Maceió – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Manaus – Não exige cadastro prévio, mas a prefeitura recomenda que as pessoas façam cadastro para agilizar a vacinação no local pelo link https://imuniza.manaus.am.gov.br/

– Não exige cadastro prévio, mas a prefeitura recomenda que as pessoas façam cadastro para agilizar a vacinação no local pelo link https://imuniza.manaus.am.gov.br/ Macapá – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Salvador – Pede recadastramento no SUS via site da Secretaria Municipal da Saúde, ou presencialmente nas 155 unidades básicas da rede municipal.

– Pede recadastramento no SUS via site da Secretaria Municipal da Saúde, ou presencialmente nas 155 unidades básicas da rede municipal. Fortaleza – Exige cadastro prévio na plataforma Saúde Digital, do Governo do Ceará (https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/): é preciso apresentar o número do CPF e do Cartão Nacional do SUS (CNS).

– Exige cadastro prévio na plataforma Saúde Digital, do Governo do Ceará (https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/): é preciso apresentar o número do CPF e do Cartão Nacional do SUS (CNS). Vitória – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Brasília – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Campo Grande – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Goiânia – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio São Luís – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Cuiabá – Exige cadastro prévio no site https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/

– Exige cadastro prévio no site https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/ Belo Horizonte – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Belém – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio João Pessoa – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Recife – Exige cadastro prévio no site https://minhavacina.recife.pe.gov.br/registro

– Exige cadastro prévio no site https://minhavacina.recife.pe.gov.br/registro Curitiba – Não há obrigatoriedade, mas recomendação para colocar as crianças como dependentes no aplicativo da prefeitura para agilizar atendimento.

– Não há obrigatoriedade, mas recomendação para colocar as crianças como dependentes no aplicativo da prefeitura para agilizar atendimento. Florianópolis – Prefeitura pede atualização do cadastro no SUS para agilizar a fila, mas também faz na hora.

– Prefeitura pede atualização do cadastro no SUS para agilizar a fila, mas também faz na hora. Porto Alegre – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Rio de Janeiro – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Teresina – Exige agendamento

– Exige agendamento Natal – Recomenda o cadastro prévio no site https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/cidadao/

– Recomenda o cadastro prévio no site https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/cidadao/ Porto Velho – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Aracaju – Não exige cadastro prévio

– Não exige cadastro prévio Palmas – Não exige cadastro prévio

G1