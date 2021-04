Cadastro de atrações artísticas é prorrogado até 30 de abril em Porto Velho

O prazo de inscrições para o credenciamento de atrações artísticas para apresentações foi prorrogado pela prefeitura de Porto Velho. Os grupos ou artistas têm até o dia 30 de abril para manifestar interesse em fazer parte do calendário cultural.

A decisão, tomada devido as restrições do decreto de distanciamento social que restringiu a circulação de pessoas, foi publicada no Diário Oficial na última sexta-feira (16).

De acordo com o edital, estão disponíveis 322 vagas distribuídas em lotes categorias e eventos que serão realizados no período pós-pandemia, tanto na capital quanto nos distritos.

Podem se cadastrar artistas individuais ou grupos artísticos, nas modalidades pessoa física ou jurídica, que obedeçam as exigências do edital. Também está previsto uma ajuda de custo para os profissionais aprovados.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1