Cadáver de jovem com rosto desfigurado é encontrado jogado em estrada da zona rural de Vilhena

Um rapaz de 26 anos, identificado como Fábio Júnior, foi encontrado morto no início da noite deste domingo, 24, na área rural de Vilhena. O cadáver estava jogado numa estrada vicinal próximo à empresa Moura e Paz.

Ouvido pelo Folha do Sul Online, um policial que esteve no local onde o corpo foi encontrado disse que o jovem apresentava uma perfuração de bala na cabeça. Ele também estava com o rosto desfigurado, indicando que teria sido espancado.

Pelo estado do cadáver, a polícia acredita que Fábio Júnior tenha sido morto nas primeiras horas da manhã de hoje. Os indícios apontam que ele teria sido levado ao matagal para ser executado ali.

Não há informações sobre testemunhas do assassinato e a vítima só foi reconhecida por causa das tatuagens que tinha pelo corpo. O rapaz tinha várias passagens pela polícia.

O Folha do Sul Online segue acompanhando o caso. O corpo de Fábio, que era morador da avenida 1º de Maio, foi recolhido pela Funerária Dom Bosco.

