Caerd abre processo seletivo com mais de 280 vagas para Rondônia

A Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia (Caerd) abriu um processo seletivo para contratação de profissionais para atuarem por prazo determinado em diversos municípios do estado. Ao todo, 288 vagas para nível médio, técnico e superior estão disponíveis.

As inscrições podem ser realizadas no site da companhia até o dia 20 de fevereiro e não será cobrada taxa de inscrição. De acordo com o edital do certame, o candidato só poderá escolher uma única opção de local de trabalho.

Vagas

As vagas são para 31 municípios do estado. Abaixo, veja as oportunidades:

Agentes de Sistema de Saneamento,

Agentes de Suporte à Gestão e Negócios,

Técnicos de Sistema de Saneamento (Química, Pitometria, Eletrotécnico, Eletromecânico, Mecânico e Soldador),

Técnicos de Suporte à Gestão e Negócios (Administrativo e/ou Financeiro, Cadista, Segurança do Trabalho, Recursos Humanos),

Analistas de Sistemas de Saneamento (formação em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Engenharia Mecânica e Geologia),

Analistas de Suporte à Gestão (formação em Direito, Ciências Contábeis, Administração, AssistênciaSocial).

