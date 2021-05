Caerd tem pedido negado sobre reajuste de tarifas de abastecimento de água em Ji-Paraná

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), enviou um pedido para a prefeitura Municipal de Ji-Paraná na última quarta-feira (26), solicitando um alinhamento de valores nas tarifas.

A solicitação da Caerd se dá em decorrência de uma defasagem tarifária, que de acordo com o órgão desde 2010 vem mantendo os mesmos valores, havendo então necessidade de ajustamentos.

Porém, apesar das alegações o pedido foi negado através de parecer da Agerji, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Ji-Paraná.

De acordo com o diretor da agência, Clederson Viana dos 37 municípios do estado de Rondônia atendidos pela Caerd, apenas Ji-Paraná não aceitou o reajuste.

Viana explicou que a Caerd apresentou planilhas com informações insufientes, para fazer algum tipo de alinhamento tarifario, “além de não cumprir com obrigações básicas contratuais, como o atendimento de novas ligações e manutenção dos serviços que tem sido feito com muita morosidade”, afirmou Clederson.

Caerd não solucionou problemas antigos de abastecimento

O prefeito municipal Isau Fonseca (Mdb) também declarou que rejeitou a tentativa de aumento de tarifas, devido a companhia não solucionar problemas de abastecimento do segundo distrito da cidade.

Há vários anos existem reclamações de moradores, de bairros periféricos que não foram atendidos com o abastecimento de águas e esgotos.

A Caerd apresenta deficiências técnicas por falta de pessoal, o que resulta em atendimento precário junto a população jiparanaense.

“Enquanto a Caerd não respeitar os consumidores, solucionando todos esses problemas existentes, não vamos autorizar nenhum aumento e manteremos assim a mesma tarifa de 2010”, finalizou o prefeito.

Fonte: Mixrondonia