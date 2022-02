Cães policiais encontram 81 kg de cocaína em caminhonete usada para transportar gado em RO

Uma operação feita pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) apreendeu 81 quilos de cocaína escondidos em uma estrutura de madeira instalada na carroceria de uma caminhonete. A droga foi descoberta por cães policiais na terça-feira (8), no cruzamento da avenida rio Madeira com a BR-364, bairro Lagoa, em Porto Velho.

De acordo com os policiais civis que faziam a investigação, o veículo usado para transportar gado estava estacionado em um posto de combustível da avenida quando os agentes chegaram no local, juntamente com a ‘equipe canina’ do Núcleo de Operação com Cães (Noc).

Os cachorros policiais então identificaram um carregamento de entorpecentes na carroceria da caminhonete. A droga estava amarrada por cordas, formando um cordão para facilitar o manuseio na hora da retirada.

Segundo a polícia, o entorpecente seria levado em um caminhão-cegonha para o Pará, estado onde houve a prisão de um suspeito envolvido no tráfico.

Já os responsáveis pela substância em Rondônia ainda não foram localizados. O Denarc segue com a investigação.

Os 81 quilos de cocaína foram entregues no departamento.

G1