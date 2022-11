Cafeicultores de RO conquistam todos os 5 prêmios do Coffee Of The Year 2022 na categoria canéfora

Cafeicultores de Rondônia ocuparam os cinco primeiros lugares no pódio do Coffee Of The Year 2022 (COY), o concurso que seleciona o melhor café do ano no Brasil. Os produtores rondonienses se inscreveram na categoria café canéfora e conseguiram chegar com 15 amostras entre as 20 finalistas de todo o país.

Licleison Sebastião da Silva, de Novo Horizonte do Oeste, levou o título de melhor café canéfora de 2022, e passa a ser referência na lista internacional de qualidade.

O campeão foi anunciado em uma cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira (18) durante a programação da Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte (MG).

Nas outras quatro posições do pódio ficaram produtores de Cacoal, Cujubim, Novo Horizonte e Rolim de Moura:

Licleison Sebastião da Silva – Novo Horizonte do Oeste João Alves da Luz – Cacoal Edvaldo Sigoli – Cujubim Ronieli Hel – Novo Horizonte do Oeste Altivo Eduardo Berdes – Rolim de Moura

Edvaldo Sigoli participou da competição pela primeira vez e conseguiu destaque com o terceiro lugar do pódio.

“A gente fica muito emocionado depois de um trabalho árduo e ter essa conquista na primeira vez participando do concurso, pela primeira vez fazendo esse padrão de café. A gente fica muito emocionado de receber o terceiro lugar”, diz.

Nessa edição do Coffee Of The Year participaram produtores de 9 estados do Brasil com mais de 500 amostras inscritas. Durante as provas foram realizadas 881 torras e mais de 18 seções de degustação com a participação de 17 provadores.

Na categoria canéfora, quatro amostras pontuaram acima dos 85 pontos.

Conheça os campeões do COY 2022:

1º – Licleison Sebastião da Silva

2º – João Alves da Luz

3º – Edvaldo Sigoli

4º – Ronieli Hel

5º – Altivo Eduardo Berdes

O que é o Coffee Of The Year?

A competição foi criada em 2012, com o objetivo de reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando assim o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas origens do café.

O concurso, que acontece anualmente na Semana Nacional do Café, conta com duas fases. Na primeira, as amostras enviadas por produtores de todo o Brasil são torradas e provadas por profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI).

