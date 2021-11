Cafés de Rondônia vêm forte na Semana Internacional do Café

A Semana Internacional do café (SIC) acontece de 10 a 12 de novembro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é o maior evento de cafeicultura de qualidade da América Latina.

Dentro da SIC ocorre a premiação do concurso Coffee of The Year, que premia os cafés de maior qualidade do país. O Sebrae em Rondônia está apoiando os produtores de café robusta neste evento, que é a maior vitrine de cafés da América Latina.

São três dias de evento com o mais completo conteúdo de cafés do Brasil e negócios com empresas expositoras de diversos segmentos – da agroindústria ao foodservice. Rondônia está robustamente representada, tendo 11 dos 40 finalistas de cafés canéforas com chances reais de primeiras colocações.

Já há algumas edições da SIC que o Sebrae em Rondônia vem sistematicamente apoiando a participação dos produtores, que acabam trazendo na bagagem premiações relevantes para o setor produtivo do Estado e grandes canais de negociação iniciados neste evento.

“O café de Rondônia já tem uma qualidade superior, e o Sebrae vem desenvolvendo projetos de atendimento que não apenas capacitam o empreendedor rural da porteira para dentro, mas prepara-o para atuar com escalabilidade, introduzindo ferramentas de inovação e tecnologia e contribuindo para o ganho de produtividade, escalabilidade e competitividade”, diz Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae em Rondônia.

IG Matas de Rondônia

O Sebrae atua diretamente com os produtores e diversos parceiros e, neste ano, conquistaram a IG (Indicação Geográfica) Cafés Matas de Rondônia. O projeto tem o objetivo de desenvolver uma estratégia de fortalecimento da marca juntamente com os atores envolvidos e toda a sociedade e consiste em ações e consultorias para consolidar a marca Café Robusta Amazônico – Denominação de Origem Matas de Rondônia, com base na reputação da região, geralmente conhecida por produzir determinado produto ou prestar determinado serviço a partir do histórico e da tradição local.

Para Daniel Pereira, diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, a participação na SIC e a IG Matas de Rondônia mostram a força do setor produtivo do Estado.

“A conquista da IG mostra o potencial não apenas dos produtores rurais dos 15 municípios que a compõem, mas da cafeicultura e do agronegócio de Rondônia. Parabéns à Caferon, que está à frente da IG Matas de Rondônia, e à sociedade de uma maneira geral, que dará o acolhimento necessário para difundir esse grande ativo econômico que possuímos”, diz.

O Projeto IG Matas de Rondônia tem a parceira da Caferon, ABDI, Câmara Setorial do Café, Emater, Embrapa, Idaron, Ifro, Seagri, Senar/Faperon, SFA/Mapa, Sicoob/Credip, Idaron, além dos gestores municipais de 15 cidades que compõem a iniciativa. Os produtores que são atendidos pelo projeto são os grandes beneficiados e os protagonistas do evento.

Fonte: Assessoria